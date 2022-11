Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив, що форвард Кріштіану Роналду залишає клуб.

Після його скандального інтерв'ю контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC