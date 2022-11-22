Англія

Португалець більше не є гравцем "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив, що форвард Кріштіану Роналду залишає клуб.

Після його скандального інтерв'ю контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

"Манчестер Юнайтед дякує йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Роналду приєднався до Юнайтед другий раз влітку 2021 року. З того часу він не виграв з клубом жодного трофею.

Наразі португальська суперзірка знаходится в Катарі, де готується по матчу першого туру групового етапу ЧС-2022 проти Гани (24.11.2022 о 18:00).