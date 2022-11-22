Португалець більше не є гравцем "червоних дияволів".
Кріштіану Роналду, Getty Images
22 листопада 2022, 19:40
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив, що форвард Кріштіану Роналду залишає клуб.
Після його скандального інтерв'ю контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
"Манчестер Юнайтед дякує йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд", — йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, що Роналду приєднався до Юнайтед другий раз влітку 2021 року. З того часу він не виграв з клубом жодного трофею.
Наразі португальська суперзірка знаходится в Катарі, де готується по матчу першого туру групового етапу ЧС-2022 проти Гани (24.11.2022 о 18:00).