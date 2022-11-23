Англія

Форвард не належить до планів Поттера.

Ще під час попереднього літнього трансферного вікна лондонський Челсі під керівництвом тоді ще німецького фахівця Томаса Тухеля навіть не намагався приховати, що готовий відпустити нападника Хакіма Зієша в разі надходження стосовно нього гідної пропозиції від інших клубів.

Ба більше — "сині" й самі пропонували італійському Мілану придбати 29-річного виконавця, проте зрештою він залишився в столиці Великої Британії.

Із приходом англійця Грема Поттера на керівну посаду в таборі "пенсіонерів" становище марокканця в клубі не зазнало суттєвих змін.

Зієш у новому сезоні відіграв дев’ять поєдинків (271 хвилин), тому не може називатись гравцем основного складу.

Саме тому досвідчений гравець, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ухвалив рішення залишити Челсі вже під час найближчого зимового трансферного вікна.

За два з половиною роки до завершення контракту портал Transfermarkt оцінює футболіста в 17 млн євро.