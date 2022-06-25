Италия

Півзахисник може продовжити кар’єру в Серії A.

Багатообіцяючий трансфер марокканського півзахисника Хакіма Зієша з амстердамського Аяксу до лондонського Челсі влітку 2020 року так і не зміг повною мірою задовольнити очікування фанатів від себе.

За два сезони 29-річний виконавець зіграв 83 матчі, забивши 14 голів та віддавши 10 гольових передач, проте все одно наприкінці цього сезону не мав упевненості в своєму подальшому майбутньому в стані "синіх".

Зрештою, як повідомляє англійська преса, уже найближчим часом ситуація для Зієша може отримати цікавий розвиток, бо його агенти запропонували італійському Мілану оформити орендну угоду.

Приблизно 6-7 млн євро хоче отримати Челсі в разі такого розвитку подій, а головний тренер "россонері" Стефано Пьолі вже знаходиться в передчутті співпраці з футболістом.

У цьому сезоні Зієш відіграв 44 матчі, забивши вісім голів та віддавши шість гольових передач.