Англія

Бразильський опорник висловився про відхід зіркового португальця.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Бразилії Каземіро висловився про дострокове розірвання контракту Кріштіану Роналду з "червоними дияволами".

"Я не писав йому після цього. Кріштіану – дуже досвідчений хлопець. Він знає, що найкраще для його кар'єри. Звичайно, нам в МЮ сумно через те, що йде такий гравець. Тим більше, один із найкращих у світі.

Він уже дуже досвідчений, чи не так? Він знає, що для нього краще. Ми, як друзі, бажаємо йому всього найкращого. Усього найкращого в його житті, за винятком матчів проти мене", — цитує слова Каземіро ESPN,

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср із Саудівської Аравії пропонує Роналду контракт на 225 мільйонів доларів.