Англія

Англійський клуб змінить тренера.

Гарі О’Ніл погодився укласти 18-місячну угоду та повноправним новим босом Борнмута після 12 матчів на посаді тимчасового головного тренера.

О'Ніл очолив "вишеньок" наприкінці серпня після звільнення Скотта Паркера і справив враження на своїй першій посаді менеджера.

Угода має можливість продовження ще на 12 місяців залежно від результатів.

Зазначимо, що наразі Борнмут знаходиться на чотирнадцятій сходинці, маючи у своєму активі шістнадцять балів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що власник хокейного Вегаса придбає Борнмут за 137 мільйонів євро.