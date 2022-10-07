Англія

Американський консорциум розширює кордони.

Власник хокейного клубу Вегас Вільям Фолі придбає англійський Борнмут. Про це повідомляє The Telegraph.

77-річний власник американського консорціуму Fidelity National Financial вже домовився із теперішніми керівниками про покупку "вишень".

Як тільки він заручиться підтримкою інших власників, тоді про цю угоду повідомлять офіційно. Сума складе 137 мільйонів євро.

Останні роки власники Борнмута інвестували у клуб по 60 мільйонів фунтів на сезон, коли вони грали у Чемпіоншипі.

При цьому, їх прибутки за 2021 рік становили 17 мільйонів євро. Але до цього, за два роки, клуб повідомляв про сукупні збитки у розмірі 92,5 млн фунтів.