Англія

24-річний футболіст хоче перезавантажити свою кар'єру.

Крістіан Пулішич має намір залишити Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, він не продовжуватиме контракт із "синіми", який діє до літа 2025 року.

Пулішич щасливий у Челсі, проте його бажання змінити клуб пов'язане з тим, що він хоче перезавантажити свою кар'єру.

Ймовірно, Челсі доведеться продати Пулішича або взимку, або влітку 2023 року. "Сині" хотіли б виручити за американця близько 35 мільйонів фунтів.