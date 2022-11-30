24-річний футболіст хоче перезавантажити свою кар'єру.
КРІСТІАН ПУЛІШИЧ, GETTY IMAGES
30 листопада 2022, 15:05
Крістіан Пулішич має намір залишити Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, він не продовжуватиме контракт із "синіми", який діє до літа 2025 року.
Пулішич щасливий у Челсі, проте його бажання змінити клуб пов'язане з тим, що він хоче перезавантажити свою кар'єру.
Ймовірно, Челсі доведеться продати Пулішича або взимку, або влітку 2023 року. "Сині" хотіли б виручити за американця близько 35 мільйонів фунтів.