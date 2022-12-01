Англія

Хорватський футболіст цікавий лондонському гранду.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол, який зараз захищає кольори збірної Хорватії на ЧС-2022, прокоментував інтерес до нього з боку лондонського Челсі.

"Зараз я нічого конкретного не можу сказати. Ви знаєте про те, що останні місяці щодо мого трансферу потенційного щось відбувається.

Не стану заперечувати інформацію про Челсі. Мій агент займається цим питанням, тож подивимося. Прямо зараз я радий представляти Лейпциг. Побачимо, хто знає.

Прямо зараз я маю намір залишитися і допомогти Лейпцигу в Бундеслізі. Звичайно, Челсі – великий клуб, хто знає, може, я опинюся в ньому одного разу", — сказав Гвардіол.

У вересні Йошко міг стати гравцем Челсі, проте в останній момент Лейпциг продовжив контракт із футболістом і відклав перемовини з лондонцями до січня.