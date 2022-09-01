Німеччина

Майже 100 млн євро за хорвата виявилось недостатнім аргументом для продажу.

Лондонський Челсі заключними днями літнього трансферного вікна розійшовся не на жарт, вкладаючи великі обсяги фінансових ресурсів у придбання гравців до лінії захисту й не тільки.

Зокрема, увага "синіх" достатньо довго була прикута до центрального захисника РБ Лейпциг Йошко Гвардіола, за якого лондонці були готові віддати навіть 90 млн євро.

Здавалось, що на цьому питання трансферу 20-річного хорватського виконавця було остаточно вирішено, однак в останній день вікна переходів "Червоні бики" раптово продовжили контракт із своїм футболістом аж до 2027 року.

При цьому, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, РБ Лейпциг відклав перемовини з Челсі на січневе трансферне вікно, уже після того, як їхній гравець візьме участь у чемпіонаті світу-2022 в Катарі, виступаючи в складі своєї національної збірної.

У минулому сезоні Гвардіол відіграв 46 матчів, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.