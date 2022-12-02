Англія

Норвезький фахівець готовий повернутись до тренерської роботи.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер готовий повернутися до тренерської роботи. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, після відходу з МЮ норвезький фахівець переглянув усі свої 168 матчів на чолі "червоних дияволів", щоб зробити великий аналіз своєї роботи.

Тепер норвежець відчуває, що готовий очолити команду та продовжити тренерський шлях.

Нагадаємо, Сульшер залишив МЮ у листопаді 2021 року. До цього він тренував Мольде (двічі) та Кардіфф.