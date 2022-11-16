Англія

Форвард МЮ знову різко висловився на адресу німецького спеціаліста.

П'ятиразовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду дав велике інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, тизер з якого днями приголомшив футбольну громадськість.

У середу, 16 листопада, вийшла перша частина інтерв'ю. У четвер очікується вихід другої. Серед різних тем, зірковий португалець зачепив колишнього тренера МЮ Ральфа Рангніка.

"Звичайно, ми маємо називати Рангніка босом, тому що він прийняв роботу, незважаючи на все. Усіх тренерів, які були у моїй кар'єрі, я називаю їх босами, бо якщо вони беруть цю роботу, ми повинні називати саме так .

Але зрештою, глибоко у собі, я ніколи не вважав його босом, тому що я бачив деякі моменти, в яких я ніколи з ним не погоджувався. Рангнік і його тренерський штаб знали клуб дуже добре, але вони не знали головні речі всередині клубу, історію клубу. Що мене ще більше здивувало.

Коли ви звільняєте Сульшера, вам слід залучати топ-менеджера, а не спортивного директора. Сульшер добре попрацював, йому потрібно було більше часу. Я люблю Сульшера. Я думаю, що він був найкращою людиною, тому що те, що я зберігаю у своєму серці, це серце людей. І для мене Оле – найкраща людина.

Так, важко взяти на себе роль після сера Алекса Фергюсона, але я вважаю, що він точно впорався зі своєю роботою. На це потрібно набагато більше часу. Я сумніваюся, що він буде хорошим тренером у майбутньому. Але це був хороший досвід. Мені було дуже приємно попрацювати з ним навіть недовго" — підсумував Роналду.

Відзначимо, що у четвер зранку на нашому сайті буде повна текстова версія інтерв'ю зіркового португальця.