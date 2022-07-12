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Норвезький тренер зацікавив національну збірну

Уле-Гуннар Солск'яер після звільнення з Манчестер Юнайтед так і не приступив до роботи в новому місці. З того часу прошло вісім місяців.

Як повідомляє журналіст Санті Аума з посиланням на Footmercato, норвезький тренер зацікавив національну збірну Ірану.

Тим не менш, Уле-Гуннар Солск'яєр не зацікавлений у цій роботі – у нього інші пріоритети у розвитку кар'єри у найближчий час.

Нагадаємо, що Солск'яєр отримав 8,4 млн євро за дострокове розірвання контракту з Манчестер Юнайтед.