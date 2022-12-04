Англія

Бразильський нападник ризикує вилетіти на тривалий термін.

Напередодні участі збірної Бразилії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Південної Кореї надійшла тривожна звістка з табору команди Тіте щодо стану здоров’я двох його підопічних.

П’ятиразові володарі Кубку світу залишились без флангового захисника Алекса Теллеса, а також нападника Габріеля Жезуса.

І якщо стосовно футболіста андалузької Севільї було одразу відомо про незадовільний стан його коліна та відповідну необхідність хірургічного втручання, то стосовно гравця лондонського Арсеналу медперсонал до останнього намагався виключити схожий сценарій.

Однак британська преса повідомляє, що 25-річний форвард усе ж таки муситиме пройти через необхідні процедури, а його строки відновлення становитимуть щонайменше три місяці.

У поточному сезоні Жезус зіграв 23 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім результативних передач.