Погані кадрові новини для бразильців.
Габріель Жезус, getty images
03 грудня 2022, 15:29
Бразилія в заключному турі групового етапу чемпіонату світу поступилась Камеруну, проте усе одно вийшла з першого місця у плей-оф.
Втім тренерському штабу Тіте прийдеться обійтись без нападника Габріеля Жезуса та захисника Алекса Теллеса, повідомляє Фабріціо Романо.
Обидва гравці не зможуть зіграти у плей-оф. Очікується, що Жезус може зіграти за Манчестер Сіті вже у січні.
Що стосується Теллеса, то можливо йому знадобиться хірургічне втручання.
Нагадаємо, що Бразилія сумнівається, що Неймар встигне відновитися до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.