ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Погані кадрові новини для бразильців.

Бразилія в заключному турі групового етапу чемпіонату світу поступилась Камеруну, проте усе одно вийшла з першого місця у плей-оф.

Втім тренерському штабу Тіте прийдеться обійтись без нападника Габріеля Жезуса та захисника Алекса Теллеса, повідомляє Фабріціо Романо.

Обидва гравці не зможуть зіграти у плей-оф. Очікується, що Жезус може зіграти за Манчестер Сіті вже у січні.

Що стосується Теллеса, то можливо йому знадобиться хірургічне втручання.

Нагадаємо, що Бразилія сумнівається, що Неймар встигне відновитися до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.