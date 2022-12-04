Англія

Клуб оголосив склад на тренувальний табір.

Манчестер Юнайтед вилетів в Іспанію, де проведе зимові збори пов'язані з паузою на матчі ЧС-2022.

Відомий склад команди на збори, який складається з гравців, які не задіяні на мундіалі та тих, чиї збірні не потрапили на турнір.

Також Ерік тен Хаг задіює багато молодих футболістів з молодіжної та юнацької команди. Відзначимо відсутність у списку вінгера Джейдона Санчо, якого не обрав Гарет Саутгейт.

Клуб заявляє, що Санчо продовжує свою індивідуальну програму тренувань у рамках процесу, щоб повернутися до свого найвищого рівня з особистим тренером. Клуб повністю підтримує його в цьому.

Воротарі: Де Хеа, Хітон, Бішоп, Дубравка.

Захисники: Лінделеф, Ван-Біссака, Вільямс, Менгі, Бернард, Хурадо, Хардлі, Беннетт, Ойеделе, Маррей, Фредріксон.

Півзахисники: Ван де Бек, Мактоміней, Севідж, Ікбал, Хансен, Гор, Майну.

Нападники: Марсіаль, Еланга, Шортайр, Гарначо, Хагілл, Макнілл, Емеран.

Сьомого грудня Манчестер Юнайтед проведе першу товариську гру у рамках збору проти представника Ла Ліги Кадіса.