Англія

Між клубом та футболістом немає угоди.

Нголо Канте, ймовірно, залишить Челсі після закінчення сезону, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "сині" вже шукають заміну досвідченому французу серед молодих хавбеків.

"Єдиний варіант, при якому Канте залишиться в Челсі, — це якщо Грем Поттер вирішить залишити його. Важливо відзначити, що Нголо Канте хотів би залишитися в Челсі.

Але реальність така, що зараз між сторонами все ще немає угоди. Тому ті, хто близький до гравця та клубу, очікують, що Канте піде безкоштовно”, — вважає Фабриціо Романо.

Цього сезону Канте провів лише два матчі на полі через травми.