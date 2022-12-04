Нголо Канте, ймовірно, залишить Челсі після закінчення сезону, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "сині" вже шукають заміну досвідченому французу серед молодих хавбеків.

"Єдиний варіант, при якому Канте залишиться в Челсі, — це якщо Грем Поттер вирішить залишити його. Важливо відзначити, що Нголо Канте хотів би залишитися в Челсі.

Але реальність така, що зараз між сторонами все ще немає угоди. Тому ті, хто близький до гравця та клубу, очікують, що Канте піде безкоштовно”, — вважає Фабриціо Романо.

Цього сезону Канте провів лише два матчі на полі через травми.