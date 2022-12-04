Між клубом та футболістом немає угоди.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
04 грудня 2022, 21:20
Нголо Канте, ймовірно, залишить Челсі після закінчення сезону, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, "сині" вже шукають заміну досвідченому французу серед молодих хавбеків.
"Єдиний варіант, при якому Канте залишиться в Челсі, — це якщо Грем Поттер вирішить залишити його. Важливо відзначити, що Нголо Канте хотів би залишитися в Челсі.
Але реальність така, що зараз між сторонами все ще немає угоди. Тому ті, хто близький до гравця та клубу, очікують, що Канте піде безкоштовно”, — вважає Фабриціо Романо.
Цього сезону Канте провів лише два матчі на полі через травми.