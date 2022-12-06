Англія

Колишній нападник Манчестер Юнайтед був би радий переїзду португальця.

Останнім часом все більше чуток, що Кріштіану Роналду може перебратися до Саудівської Аравії. З'явилася інформація, що 37-річний футболіст уже погодив контракт із Аль-Насром.

Колишній нападник МЮ і футболіст Аль-Хілала Одіон Ігало був би радий, якби Роналду перебрався до Саудівської Аравії.

"Я б хотів, щоб він приїхав до Саудівської Аравії, бо це призведе до зростання ліги, додасть їй більше фанатів. Люди, які ще не дивляться на чемпіонат, почнуть робити це.

Роналду дуже амбітний, і я думаю, що він захоче грати у команді Ліги чемпіонів, добре завершити кар'єру, але ніколи не можна сказати напевно.

Йому треба ухвалити рішення. Я бажаю йому всього найкращого і сподіваюся, що він приїде до Саудівської Аравії", — наводить слова Ігало The Athletic.

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого став вільним агентом.