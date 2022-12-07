Англія

23-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Матеус Кунья близький до переходу у Вулвергемптон, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.



Ймовірно, йдеться про зимове трансферне вікно. При цьому потенційна сума трансферу не розкривається.



Нагадаємо, що до переходу у Атлетіко Кунья виступав за берлінську Герту.



Цього сезону 23-річний футболіст провів 17 матчів за "матрацників" у всіх турнірах: на його рахунку два асисти.

Раніше повідомлялось, що "вовки" проявляють інтерес до ще одного гравця "матрацників" — Феліпе.