23-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.
МАТЕУС КУНЬЯ, GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 11:57
Матеус Кунья близький до переходу у Вулвергемптон, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Ймовірно, йдеться про зимове трансферне вікно. При цьому потенційна сума трансферу не розкривається.
Нагадаємо, що до переходу у Атлетіко Кунья виступав за берлінську Герту.
Цього сезону 23-річний футболіст провів 17 матчів за "матрацників" у всіх турнірах: на його рахунку два асисти.
Раніше повідомлялось, що "вовки" проявляють інтерес до ще одного гравця "матрацників" — Феліпе.