Англія

Наставник — про нападника своєї команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг поділився своєю думкою щодо Антоні Марсьяля.

"Коли він доступний, ми бачимо, що він сильно впливає на нашу гру. Ми повинні підтримувати його всіма способами.

Він дуже допомагає команді. Він добре грає у пресингу та пов'язує гру. Нам потрібні такі футболісти.

Він був засмучений через травму на початку сезону. Зараз він у добрій формі і готовий допомагати", — сказав тен Гаг.

У нинішньому сезоні Марсьяль провів 7 ігор, в яких забив 4 голи і зробив 2 асисти.