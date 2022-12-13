Англія

"Червоні" потребують підсилення центру поля.

Ліверпуль розглядає варіанти посилення складу та серйозно націлився на півзахисника Бенфіки Енцо Фернандеса.

Як повідомляє видання ESPN Futbol Argentina, "червоні" готові виплатити клаусулу півзахисника, яка складає 120 мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт Енцо Фернандеса з Бенфікою розрахований до літа 2027 року.

В цьому сезоні аргентинець провів 24 матчі на клубному рівні, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Енцо Фернандеса також претендує представник чемпіонату Іспанії — Реал.