Україна

Аргентинець може перебратися в АПЛ.

Півзахисником Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандесом зацікавився Ліверпуль.

Як стверджує інсайдер Фабриціо Романо, реальні претенденти на аргентинця — Реал та Ліверпуль. Клуби зацікавлені у підписанні футболіста збірної Аргентини, але поки що не розпочинали переговорів із португальською командою.

Бенфіка не готова продати гравця взимку, якщо їй не надійде дуже серйозна пропозиція.

Стверджується, що сума відступних за 21-річного гравця складає 120 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал не збирається витрачати великі кошти в найближче зимове трансферне вікно.