Іспанія

Аргентинець може перебратися в Ла Лігу.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення складу вже в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання O Jogo, мадридський клуб націлився на півзахисника Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандеса.

Стверджується, що в Реалі дуже вражені виступом гравця в складі національної команди на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що контракт Енцо Фернандеса з Бенфікою розрахований до літа 2027 року. Сума відступних — 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал не збирається витрачати великі кошти в найближче зимове трансферне вікно.