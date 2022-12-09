Аргентинець може перебратися в Ла Лігу.
Енцо Фернандес, getty images
09 грудня 2022, 19:30
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення складу вже в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання O Jogo, мадридський клуб націлився на півзахисника Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандеса.
Стверджується, що в Реалі дуже вражені виступом гравця в складі національної команди на чемпіонаті світу.
Зазначимо, що контракт Енцо Фернандеса з Бенфікою розрахований до літа 2027 року. Сума відступних — 120 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал не збирається витрачати великі кошти в найближче зимове трансферне вікно.