Англія

Українець отримав свій ігровий час.

Поки не вщухають баталії на чемпіонаті світу представник АПЛ Брентфорд продовжує підготовку до чемпіонату.

Англійська команда провела товариську зустріч з Сельтою (1:3). Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів на полі 25 хвилин.

Вихованець Дніпра-1 з'явився на полі на 65 хвилині, але не зміг відзначитись результативною дією. Рахунок на той час вже був 1:3.

Нагадаємо, що раніше Ярмолюк та Ігнатенко зіграли між собою у товариському матчі.