Українець отримав свій ігровий час.
Єгор Ярмолюк, Брентфорд
13 грудня 2022, 18:33
Поки не вщухають баталії на чемпіонаті світу представник АПЛ Брентфорд продовжує підготовку до чемпіонату.
Англійська команда провела товариську зустріч з Сельтою (1:3). Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів на полі 25 хвилин.
Вихованець Дніпра-1 з'явився на полі на 65 хвилині, але не зміг відзначитись результативною дією. Рахунок на той час вже був 1:3.
Нагадаємо, що раніше Ярмолюк та Ігнатенко зіграли між собою у товариському матчі.