Бордо виявився сильнішим за Брентфорд.
Ярмолюк та Ігнатенко, Getty Images
10 грудня 2022, 18:25
У рамках товариського матчу англійський Брентфорд зустрічався з представником французької Ліги 2 Бордо.
Це також була зустріч двох українських півзахисників — Єгора Ярмолюка з Брентфорда та Данила Ігнатенка з Бордо.
Ярмолюк вийшов зі старту та провів на полі усі 90 хвилин. Ігнатенко підсилив команду у другій половині зустрічі.
Усі голи були забиті у першому таймі. Рахунок відкрив Гілберт на 16 хвилині, проте після послідували два голи від гостей, авторами яких стали Давіташвілі та Маджа.
Брентфорд — Бордо 1:2
Голи: Гілберт, 16 - Давіташвілі, 24, Маджа, 39