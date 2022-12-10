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Бордо виявився сильнішим за Брентфорд.

У рамках товариського матчу англійський Брентфорд зустрічався з представником французької Ліги 2 Бордо.

Це також була зустріч двох українських півзахисників — Єгора Ярмолюка з Брентфорда та Данила Ігнатенка з Бордо.

Ярмолюк вийшов зі старту та провів на полі усі 90 хвилин. Ігнатенко підсилив команду у другій половині зустрічі.

Усі голи були забиті у першому таймі. Рахунок відкрив Гілберт на 16 хвилині, проте після послідували два голи від гостей, авторами яких стали Давіташвілі та Маджа.

Брентфорд — Бордо 1:2

Голи: Гілберт, 16 - Давіташвілі, 24, Маджа, 39