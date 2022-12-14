Марокканець може перебратися в АПЛ.
Аззедін Унахі, getty images
14 грудня 2022, 00:30
Півзахисник Анже та збірної Марокко Аззедін Унахі вдалими виступами на чемпіонаті світу привернув увагу багатьох клубів.
Як стверджує видання L`Equipe, талановитий гравець входить до списку інтересів представника АПЛ — Лестера.
22-річний виконавець відіграв майже весь час у п’яти матчах Мундіалю-2022, на додачу до 14 зустрічей у поточному сезоні Ліги 1.
Портал Transfermarkt скромно оцінює вартість Унахі в 3,5 млн євро
Нагадаємо, що на Аззедіна Унахі також претендує представник Ла Ліги - Барселона.