Англія

Марокканець може перебратися в АПЛ.

Півзахисник Анже та збірної Марокко Аззедін Унахі вдалими виступами на чемпіонаті світу привернув увагу багатьох клубів.

Як стверджує видання L`Equipe, талановитий гравець входить до списку інтересів представника АПЛ — Лестера.

22-річний виконавець відіграв майже весь час у п’яти матчах Мундіалю-2022, на додачу до 14 зустрічей у поточному сезоні Ліги 1.

Портал Transfermarkt скромно оцінює вартість Унахі в 3,5 млн євро

Нагадаємо, що на Аззедіна Унахі також претендує представник Ла Ліги - Барселона.