Іспанія

Чемпіонат світу-2022 в Катарі непогано розігрів інтерес до гравців із африканської команди.

Сенсаційний вихід збірної Марокко до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі не міг залишитись не поміченим у футбольному середовищі, що відповідно підвищило попит на гравців команди Валіда Реграгі.

За іншого сценарію було б важко уявити зацікавленість із боку каталонської Барселони до центрального півзахисника скромного французького Анже Аззедіна Унахі.

22-річний виконавець відіграв майже весь час у п’яти матчах мундіалю-2022, на додачу до 14 зустрічей у поточному сезоні Ліги 1.

При цьому, конкуренції в "блаугранас" під час зимового трансферного вікна в боротьбі за цього футболіста майже не буде, бо Торіно, Лілль та Фіорентина навряд чи матимуть перевагу в статусі в порівнянні з іспанським грандом.

Портал Transfermarkt скромно оцінює вартість Унахі в 3,5 млн євро, проте вона може стрімко підвищитись за підсумками гри Марокко проти Франції 14 грудня, о 21:00, за перебігом подій у якій можна спостерігати на нашому сайті.