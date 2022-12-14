Англія

Керманич висловився щодо відсутності коштовного футболіста.

Англійський Манчестер Юнайтед улітку минулого року здійснив коштовне придбання нападника Джейдона Санчо з дортмундської Боруссії за 85 млн євро, проте заграти на повну в складі "Червоних дияволів" вихованець академій Манчестер Сіті та Вотфорда так і не зумів.

У підсумку, на цьогорічний зимовий збір головний тренер Юнайтед Ерік тен Гаг не долучив 22-річного виконавця до заявки своєї команди, що вчергове підняло питання щодо доцільності його подальшого перебування в клубі.

Нідерландський фахівець наступним чином прокоментував цю ситуацію:

"Іноді бувають обставини, пов'язані з фізичною формою та настроєм. Джейдон не відповідав нашим запитам щодо емоційної складової чи фізичної форми.

Я кілька разів із ним спілкувався. Він зараз перебуває на програмі фізичного відновлення, і наша мета — повернути його якомога швидше на поле. Але я не можу дати прогноз, коли саме це станеться.

У збірній Англії існує величезна конкуренція. Навіть на чемпіонаті світу в кожній грі наступній було складно зрозуміти, кого саме ставити до стартового складу, тому що в лінії атаки було дуже багато талантів.

Якщо за таких умов ти не показуєш належного рівня тиждень за тижнем, ти можеш випасти зі складу, що й сталося з Джейдоном. Коли почався чемпіонат, він зіграв кілька хороших ігор, але після того ми отримали падіння рівня його підготовки.

Здебільшого це відбувається повільно. Спочатку ви спостерігаєте, але статистика підтверджує це. На початку сезону у нього були голи та результативні передачі, але кількість його ключових моментів та дій ставала все меншою.

Це — поєднання фізичного, а також психічного станів гравця. Ми намагаємося дослідити його проблему та повернути його в належні кондиції", — заявив нідерландський фахівець.

Санчо в поточному сезоні зіграв 14 матчів, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.