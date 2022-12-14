Англія

Футболіст може переїхати в Англію.

Захисник збірної Франції та мюнхенської Баварії Бенжамен Павар погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед.

Футболіст останнім часом був незадоволений своєю ігровою ситуацію в Баварії і попередив керівництво, що бажає залишити клуб.

Після того, як Баварія підписала Маттейса де Лігта, футболіст став частіше залишатись на лаві запасних. Тому відчуває, що зараз саме той час, щоб рухатись далі.

Контракт Павара триває ще 18 місяців, тому Баварія може узимку отримати немаленьку суму за нього.

Юнайтед виявляв інтерес до Паварда минулого літа, а Ерік тен Гаг також розглядає його як правого захисника.

Саме Павар може стати заміною для Аарона Ван-Біссаки, якого Юнайтед планує найближчим часом продати.