Англія

Футболіст визнав, що його старт в лондонському клубі був непростим.

Захисник Марк Кукурелья, який влітку перебрався з Брайтона в Челсі, прокоментував початок свого періоду у клубі.

"Дуже важкий початок кар'єри в Челсі. Але я насолоджуюсь цим періодом. Дуже великий тиск на футболістів, адже перемагати потрібно у кожній грі.

Брайтон — не такий великий клуб як Челсі. Тому і тиск не такий великий і ситуація інша. В Челі кожен суперник налаштований на те, щоб обіграти нас.

Проте я все ж вважаю, що це чудова можливість грати за такий великий лондонський клуб. Це мрія будь-якого футболіста", — сказав Кукурелья.

У першій половині сезону-2022/23 24-річний іспанець зіграв 18 матчів в усіх змаганнях та віддав два асисти.