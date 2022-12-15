Англія

Футболіст провів розкішний турнір та заслужив підвищення у статусі до Лондона.

Тоттенгем активізує спроби підписати півзахисника Фіорентини марокканця Соф'яна Амрабата, готові битися з Ліверпулем, Атлетіко та іншими в січні й пропонують суму у 50 мільйонів євро.

Гравець збірної Марокко став відкриттям чемпіонату світу в Катарі, привівши своїх товарищів до історичного першого в історії півфіналу.

Фіорентина дала зрозуміти, що не хоче продавати Амрабата, але інтерес, який він викликає, може спокусити їх продати його за належну ціну.

Лондонці точно в стані заплатити прописану у контракті суму.

Ліверпуль і Атлетіко вже були пов'язані з Амрабатом, за котрого флорентійці свого часу заплатили менше ніж 20 мільйонів євро, підписавши гравця з Еллас Верона в січні 2020.

Цього сезону 26-річний гравець провів 20 матчів за "Віолу" ​​у Серії А та Лізі конференцій.