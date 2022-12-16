Англія

Саудівські акціонери "сорок" готові були запропонувати зірковому португальцю контракт до літа з наступним переїздом до Саудівської Аравії.

Останнім часом у пресі триває багато дискусій щодо того, де продовжить кар'єру зірковий нападник Кріштіану Роналду, з яким перед стартом чемпіонату світу-2022 Манчестер Юнайтед домовився про дострокове розірвання контракту.

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За словами авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо в інтерв'ю SoccerNews.nl, 37-річний португалець хоче залишитися в Європі, але отримував пропозицію лише від Ньюкасл Юнайтед, та й то з наступним переїздом до чемпіонату Саудівської Аравії наприкінці сезону-2022/23.

"Єдина пропозиція, яку він отримав, надійшла від Аль-Насра. Вони намагалися підписати його ще влітку, а зараз на столі є пропозиція у двісті мільйонів євро за контракт на два з половиною роки.

Кріштіану хоче залишитися в Європі, але конкретних пропозицій від європейських клубів йому не надходило. Тільки з Ньюкасла, але ідея була в тому, що він міг би грати там до червня, а потім перейти в Аль-Наср.

Звичайно, наразі він перебуває в статусі вільного агента, тому пропозиції можуть надходити, але мені цікаво, чи це станеться. На цю мить можливі тільки арабські команди, наприклад, з Дубая.

В Європі у нього немає варіантів. Так, Спортінг хотів би залучити його, але, звичайно, він не може конкурувати фінансово з Аль-Насром та іншими арабськими клубами", — сказав Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, раніше голова ради директорів Аль-Насра Муслі Аль-Муаммар зізнався, що не знає, хто такий Кріштіану Роналду.