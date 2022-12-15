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Функціонер неоднозначно відповів на запитання щодо 37-річного футболіста.

Голова ради директорів Аль-Насра дав коментар щодо Кріштіану Роналду.

37-річного футболіста пов'язують із переходом у клуб із Саудівської Аравії.

Журналіст поцікавився у Муслі Аль-Муаммара: "Де ж Роналду?", На що функціонер відповів: "Хто такий Роналду?".

Потім журналіст поставив уточнююче запитання: "Ви не знаєте, хто такий Роналду?", на що отримав відповідь: "Ні, не знаю", — наводить слова журналіста та функціонера football_ll55.

Нагадаємо, що Роналду зараз перебуває у статусі вільного агента.