Португалия

"Орли" розглядають пропозиції щодо нападника.

Нападник збірної Португалії та Бенфіки Гонсалу Рамуш вдалими виступами привернув увагу великої кількості топклубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, португальський клуб хоче отримати за свого гравця понад 70 мільйонів євро.

В цьому сезоні Гонсалу зіграв у всіх турнірах 25 матчів, забив 17 голів та зробив 7 гольових передач. На трансферному ринку ціна на 21-річного нападника складає 24 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рамуш оформив хет-трик у ворота Швейцарії, повторивши рекорд Клозе.