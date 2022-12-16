Україна

Минулого місяця Трубочкін забив ефектний гол у ворота львівського Руху.

Лівого захисника Миная Івана Трубочкіна визнано найкращим гравцем закарпатського клубу за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду Трубочкін випередив Назарія Воробчака, Олега Вишневського, Єгора Твердохліба та Олександра Бандуру.

Минулого місяця Трубочкін відзначився результативним ударом у матчі проти львівського Руху (1:1), коли закарпатцям вдалося зрівняти рахунок.

Після 14 ігор Минай набрав 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.