Венесуелець покинув команду.
Саломон Рондон, getty images
16 грудня 2022, 23:13
Евертон розірвав контракт з нападником Саломоном Рондоном за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
В цьому сезоні венесуельський гравець провів вісім матчів на клубному рівні, не відзначившись забитим голами.
Зазначимо, що контракт Саломона Рондона з Евертоном був розрахований до літа наступного року з опцією продовження ще на рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "іриски" хочуть подовжити контракт з півзахисником Алексом Івобі.