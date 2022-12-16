Англія

Венесуелець покинув команду.

Евертон розірвав контракт з нападником Саломоном Рондоном за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

В цьому сезоні венесуельський гравець провів вісім матчів на клубному рівні, не відзначившись забитим голами.

Зазначимо, що контракт Саломона Рондона з Евертоном був розрахований до літа наступного року з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "іриски" хочуть подовжити контракт з півзахисником Алексом Івобі.