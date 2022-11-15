Англія

"Іриски" можуть змінити головного тренера.

Керівництво Евертона має певні хвилювання через результати команди в цьому сезоні, тому розглядає можливість зміни тренера.

Як повідомляє видання Football Insider, "іриски" розглядають можливість запросити Марсело Бьєлсу замість Френка Лемпарда.

Евертон після п'ятнадцяти матчів АПЛ набрав лише чотирнадцять балів та знаходиться на сімнадцятій сходинці.

Нагадаємо, що раніше Бьєлса отримав пропозицію очолити Сантос, проте, судячи з усього, відповів відмовою.