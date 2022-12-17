Італієць може перебратись в АПЛ.
Ніколо Дзаньоло, getty images
17 грудня 2022, 09:28
Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближче січневе трансферне вікно.
Як повідомляє Radio Radio, лондонський клуб націлився на 22-річного нападника Роми Ніколо Дзаньоло.
Італійський футболіст цього сезону відіграв чотирнадцять матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Рома не може домовитися з Дзаньоло про новий контракт, тому може розглянути пропозиції щодо гравця.