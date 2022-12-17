Англія

Італієць може перебратись в АПЛ.

Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближче січневе трансферне вікно.

Як повідомляє Radio Radio, лондонський клуб націлився на 22-річного нападника Роми Ніколо Дзаньоло.

Італійський футболіст цього сезону відіграв чотирнадцять матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Рома не може домовитися з Дзаньоло про новий контракт, тому може розглянути пропозиції щодо гравця.