Італія

Італійця не влаштовують умови нової угоди.

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло не може домовитись із клубом про новий контракт, повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, футболіст відмовляється ставити підпис під новим контрактом, оскільки його не влаштовують фінансових умов. Римляни готові платити футболісту 3,5 мільйона євро на рік, але 23-річний гравець хоче більше, тому переговори про нову угоду призупинено.

Зазначимо, що чинний контракт Ніколо з римлянами розрахований до середини 2024 року.

У поточному сезоні Дзаньоло зіграв 2 матчі в Серії А, але не відзначався результативними діями.