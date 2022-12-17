Ганець навряд перейде до складу "ірисок".
Мохаммед Кудус, getty images
17 грудня 2022, 11:59
Мохаммед Кудус дуже добре проявив себе на поточному чемпіонаті світу та очікувано цікавить інші клуби.
За словами Фабріціо Романо, Евертон більше не лідирує в гонитві за підписання півзахисника збірної Гани та Аякса
"Евертон був за крок від підписання контракту з ним у серпні, а потім угода зірвалася, оскільки Аякс не хотів продавати його після трансферів Антоні, Лісандро, Грейвенберха та інших. Евертон більше не є фаворитом, він також вивчає інші варіант", — написав інсайдер.
Нагадаємо, що Кудус став першим ганським гравцем, який оформив дубль у матчі чемпіонату світу.