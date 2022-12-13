Німеччина

Дортмунд придивляється до Мохаммеда.

Боруссія Дортмунд виявляє інтерес до півзахисника Мохаммеда Кудуса.

"Джмелі" були захоплені грою футболіста за збірну Гани на мундіалі.

Ганець першим з представників своєї країни оформив дубль на чемпіонатах світу та демонстрував дуже зрілий футбол.

Проте не лише німецький гранд цікавиться можливістю придбати гравця, деякі інші топові європейські клуби також можуть поборотися за підписання перспективного юніора.

Цього сезону за Аякс в нього 10+2 в усіх можливих турнірах.