ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

З африканців лише Ахмед Муса забив два голи у матчі ЧС, коли був молодшим.

Сьогодні збірна Гани у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі обіграла Південну Корею (3:2).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник Мохаммед Кудус. Він став першим гравцем в історії збірної Гани, який спромігся оформити дубль у матчі чемпіонатів світу.

Також OptaJoe додає, що Кудус відзначився дублем у віці 22 роки та 118 днів.

Лише одному гравцю з Африки вдавалося забити два м'ячі в одному матчі ЧС у більш молодому віці. Це був Ахмед Муса у складі збірної Нігерії, коли він оформив дубль у ворота Аргентини на ЧС-2014. На той момент нігерійцю було 21 рік та 254 дні.

На Football.ua можна переглядати відеоогляд матчу Південна Корея — Гана.