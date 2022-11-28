З африканців лише Ахмед Муса забив два голи у матчі ЧС, коли був молодшим.
Мохаммед Кудус, Getty Images
28 листопада 2022, 19:46
Сьогодні збірна Гани у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі обіграла Південну Корею (3:2).
У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник Мохаммед Кудус. Він став першим гравцем в історії збірної Гани, який спромігся оформити дубль у матчі чемпіонатів світу.
Також OptaJoe додає, що Кудус відзначився дублем у віці 22 роки та 118 днів.
Лише одному гравцю з Африки вдавалося забити два м'ячі в одному матчі ЧС у більш молодому віці. Це був Ахмед Муса у складі збірної Нігерії, коли він оформив дубль у ворота Аргентини на ЧС-2014. На той момент нігерійцю було 21 рік та 254 дні.
На Football.ua можна переглядати відеоогляд матчу Південна Корея — Гана.