Тренер продовжить працювати.
Гарет Саутгейт, getty images
17 грудня 2022, 13:32
Головний тренер збірної Англії Гарет Сайтгейт може залишити команду після вильоту з чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Тим не менш, як повідомляє видання The Telegraph, англійський тренер повідомив, що готовий залишитися в команді й надалі.
Відзначимо, що Саутгейт очолив "трьох левів" у вересні 2016 року. За час роботи у збірній він вивів команду до півфіналу чемпіонату світу-2018 і фіналу Євро-2020.
Нагадаємо, що раніше Гаррі Кейн та Деклан Райс висловились, сподіваючись на те, що тренер залишиться.