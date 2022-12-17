Англія

Тренер продовжить працювати.

Головний тренер збірної Англії Гарет Сайтгейт може залишити команду після вильоту з чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Тим не менш, як повідомляє видання The Telegraph, англійський тренер повідомив, що готовий залишитися в команді й надалі.

Відзначимо, що Саутгейт очолив "трьох левів" у вересні 2016 року. За час роботи у збірній він вивів команду до півфіналу чемпіонату світу-2018 і фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, що раніше Гаррі Кейн та Деклан Райс висловились, сподіваючись на те, що тренер залишиться.