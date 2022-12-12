ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Англії підбив підсумки виступів команди на мундіалі в Катарі.

Збірна Англії кількома днями раніше поступилась Франції на чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 (1:2), у результаті чого залишила міжнародні змагання.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт напередодні в інтерв’ю розповів про причини невтішних виступів своєї команди на світовій першості.

"Я вважаю більшу частину попередніх 18 місяців важкою. Незважаючи на все, що мені сподобалось в останні кілька тижнів у команді, я все ще не знаю, як усе розвиватиметься впродовж наступних 18 місяців. Те, що було сказано і що написано щодо нас… У моїй голові є багато речей, які дійсно суперечать моменту, у якому ми опинились.

Тож зараз я хочу впевнитись у тому, що, якщо рішення залишитись буде правильним, то я точно матимуть заяв енергії для цього. Я не хочу чотири-п’ять місяців думати, що зробив неправильно. Це надто важливо для всіх, щоб зрозуміти, що так не має бути.

Коли ми з командою завершували кілька останніх турнірів, мої емоції було складно належним чином описати словами наступні кілька тижнів. Я хочу прийняти правильне рішення в будь-якому випадку, тому що воно має бути правильним, щоб йти за черговим трофеєм, або ж неправильним, щоб потім, через півроку, ви знову вимагали від мене відходу. Навряд чи це відбудеться наступні кілька днів насправді.

Після кожного турніру я розмовляв із усіма членами Футбольної асоціації Англії і логічно обговорював речі, і я вважаю, що це правильний процес, який потрібно повторити.

Я не впевнений, що в Катарі ми могли ще щось зробити. Я думаю, що ми показали дійсно хорошу гру проти кращої команди, що, на мою думку, було значним психологічним кроком для наших гравців. Решта світу дивиться на нас як на сильну команду, але ми тут, щоб виграти, і ми не виграли", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч Англія зіграє в гостях в Італії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.