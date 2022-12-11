Капітан підтримав Гарета Саутгейта.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 16:01
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився щодо Гарета Саутгейта, який може покинути національну команду після вильоту з ЧС-2022.
"Залишиться він чи ні, залежить від нього. Нам подобається, що він був нашим тренером.
Розумієш, що він неймовірний, коли бачиш, звідки привів нас до того, де ми зараз. Дивовижний стрибок.
Я думаю – та й ми всі сподіваємося, що він залишиться, але рішення за ним", – сказав капітан збірної Англії.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.