ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан підтримав Гарета Саутгейта.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився щодо Гарета Саутгейта, який може покинути національну команду після вильоту з ЧС-2022.

"Залишиться він чи ні, залежить від нього. Нам подобається, що він був нашим тренером.

Розумієш, що він неймовірний, коли бачиш, звідки привів нас до того, де ми зараз. Дивовижний стрибок.

Я думаю – та й ми всі сподіваємося, що він залишиться, але рішення за ним", – сказав капітан збірної Англії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.