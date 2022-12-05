Англія

"Червоні дияволи" хочуть підписати голкіпера менхенгладбахської Боруссії.

Воротар збірної Швейцарії та Борусії Менхенгладбах Янн Зоммер може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє Bild, до 33-річного швейцарця, контракт якого з клубом німецької Бундесліги спливає влітку 2023 року, звернулися представники Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці бачать в Зоммері потенційну заміну для свого поточного основного голкіпера Давіда Де Хеа, з яким навряд чи буде продовжено угоду.

У Манчестері готові надати швейцарському голкіперу роль першого номера. Основним голкіпером у Боруссії М, у свою чергу, має стати 21-річний Ян Ольшовські.

Цього сезону Бундесліги Ян Зоммер провів 10 матчів, у яких пропустив 14 м'ячів і тричі відстояв на нуль.