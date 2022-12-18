Англія

Швейцарцю наразі не вдається закріпитись у стартовому складі лондонського клубу.

Лондонський Челсі наприкінці попереднього літнього трансферного вікна взяв в оренду в туринського Ювентуса центрального півзахисника Деніса Закарію, проте належним чином заграти під керівництвом Томаса Тухеля та Грема Поттера швейцарський виконавець так і не зміг.

Уже в жовтні почали з’являтись чутки щодо можливого невдоволення 26-річного виконавця відносно кількості свого ігрового часу та потенційний відхід футболіста під час січневого трансферного вікна.

Однак італійський журналіст Ніколо Скіра запевняє, що особистим прихильникам Закарії нема чого хвилюватись із приводу працевлаштування гравця принаймні найближчих півроку.

Деніс після чемпіонату світу-2022 знову спробує потрапити до найближчого кадрового резерву нового керманича Челсі, і вже після цього клуб робитиме висновки стосовно майбутнього його контракту під час літнього трансферного вікна.

У поточному сезоні Закарія відіграв шість матчів (261 хвилини) на клубному рівні за Ювентус та Челсі, відзначившись одним голом.