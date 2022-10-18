Півзахисник може повернутися до Ювентусу.
Деніс Закарія, фото getty images
18 жовтня 2022, 18:56
Челсі минулого літнього трансферного вікна підписав півзахисника Ювентуса Дениса Закарію на правах оренди.
Як повідомляє видання Evening Standard, швейцарський футболіст незадоволений своїм становищем у новій команді.
Зазначимо, що у складі лондонців Денис Закарія так жодного разу не з'явився на полі.
Якщо футболіст не побачить перспективи ігрової практики, то хоче повернутися до Ювентусу вже взимку.
Нагадаємо, раніше Деніс Закарія запевняв, що в Англії він буде щасливіший, ніж у Турині.