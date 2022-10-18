Англія

Півзахисник може повернутися до Ювентусу.

Челсі минулого літнього трансферного вікна підписав півзахисника Ювентуса Дениса Закарію на правах оренди.

Як повідомляє видання Evening Standard, швейцарський футболіст незадоволений своїм становищем у новій команді.

Зазначимо, що у складі лондонців Денис Закарія так жодного разу не з'явився на полі.

Якщо футболіст не побачить перспективи ігрової практики, то хоче повернутися до Ювентусу вже взимку.

Нагадаємо, раніше Деніс Закарія запевняв, що в Англії він буде щасливіший, ніж у Турині.