Англійський клуб хоче посилити лінію нападу.
Ніколас Джексон, getty images
20 грудня 2022, 22:35
Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання Football Insider, бірмінгемський клуб та Унаї Емері особисто зацікавлені у підписанні нападника Вільярреала Ніколаса Джексона.
21-річний нападник в цьому сезоні провів 21 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Філіпе Коутінью залишить Астон Віллу через труднощі в стосунках з Емері.