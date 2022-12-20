Англія

Англійський клуб хоче посилити лінію нападу.

Астон Вілла розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Football Insider, бірмінгемський клуб та Унаї Емері особисто зацікавлені у підписанні нападника Вільярреала Ніколаса Джексона.

21-річний нападник в цьому сезоні провів 21 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Філіпе Коутінью залишить Астон Віллу через труднощі в стосунках з Емері.