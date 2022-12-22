Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу, який пройде в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Англійський футбол нарешті повертається на наші телевізійні екрани після тривалої паузи, пов'язаної із проведенням чемпіонату світу у Катарі. Так, у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги ми побачимо гучне протистояння між Манчестер Сіті і Ліверпулем, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

ЧЕТВЕР, 22 ГРУДНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Матчі Кубка англійської ліги стануть для нас невеликим розігрівом перед поверненням англійської Прем'єр-ліги цієї неділі. І розгрів буде дуже з гучною вивіскою, яка ще минулого сезону підносилася б як протистояння двох команд, які є головними претендентами на чемпіонство. Нині ж ситуація трохи інша, оскільки Ліверпуль відверто здав у цій кампанії і намагається ще з осені повернутися до топ-4 таблиці – поки команда йде шостою, але від цього матч проти Ман Сіті не стає менш цікавим, тим більше після такої тривалої міжнародної паузи.

Звісно, оцінювати нинішню форму команд дуже непросто. Гравці Манчестер Сіті на чемпіонаті світу провели загалом найбільшу кількість зіграних хвилин серед усіх команд АПЛ на катарському мундіалі: комусь безперечно знадобиться більше відпочинку для відновлення фізичних кондицій, а хтось (наприклад, Ерлінг Голанд) з нетерпінням чекає на повернення клубного футболу вже зараз.

Ротації не уникнути як Манчестер Сіті, так і Ліверпулю. АПЛ повертається вже цими вихідними — для обох команд цей турнір зараз є пріоритетним, оскільки одним потрібно відігравати п'ять очок відставання від лондонського Арсеналу, що лідирує в таблиці, а другим — повертатися в зону Ліги чемпіонів. Враховуючи це та ЧС-2022, що завершився нещодавно, очікуємо більш експериментальних складів як у "містян", так і у мерсисайдців.

Щодо історії протистояння, то обидва колективи чудово один з одним знайомі. Більше того, тренери обох команд чудово знають, чого від один одного очікувати. Останнім часом, звісно, Ліверпуль у плані результатів частіше перевершував свого принципового суперника — Сіті не перемагав у п'яти останніх зустрічах із "червоними" у всіх турнірах. Можливо, з огляду на фактор домашнього протистояння, ця тендеція сьогодні має змінитися на користь чинного чемпіона Англії. Але, знову ж таки, аж надто давно ми не бачили Ман Сіті та Ліверпуль у дії в офіційних матчах, щоб зараз робити однозначні прогнози на користь тієї чи іншої команди.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. Коефіцієнт на те, що "містяни" пройдуть у наступний етап, становить 1,50, а Ліверпуль — 2,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Діаш, Лапорт, С. Гомес — Родрі, Гюндоган, Палмер — Марез, Голанд, Гріліш

Ліверпуль: Келлехер — Ремзі, Філліпс, Дж. Гомес, Цимікас — Окслейд-Чемберлен, Гендерсон, Елліотт — Салах, Нуньєс, Карвалью

Не зіграють: Хуліан Альварес — Артур, Луїс Діас, Жота

Під питанням: ... — Конате

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