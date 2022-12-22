Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграють на Етіхаді в матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин Кевіна Ортегу в рамці воріт, тоді як Аканджі та Льюїс складуть фланги захисту, а Палмер долучиться до трійки в атаці.

Юрген Клопп залучив до стартового складу Куївіна Келлегера, Байцетич розташується в трикутнику в центрі поля, а Карвалью вийде в атаці.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аке, Лапорт, Аканджі — Родрі, де Брюйне, Гюндоган — Марез, Голанд, Палмер.

Запасні: Карсон, Вокер, Стоунз, Канселу, Гріліш, Гомес, Сілва, Фоден, А. Робертсон.



Ліверпуль: Келлегер — Мілнер, Гомес, Матіп, Е. Робертсон — Байцетич, Елліотт, Алькантара — Салах, Нуньєс, Карвалью.

Запасні: Адріан, Фабіньо, Кейта, Гендерсон, Александер-Арнольд, Цимікас, Ремсі, Філліпс, Доак.



Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.